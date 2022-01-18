МЗС підтвердило приїзд Блінкена в Київ 19 січня
Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило, що 19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит в Україну.
Відповідну заяву "Європейська правда" отримала від пресслужби МЗС.
"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакета стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.
Раніше у вівторок інформацію про візит Блінкена підтвердило "Європейській правді" джерело у Державному департаменті США. Візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.
Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і зниження військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.
Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.
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