МЗС підтвердило приїзд Блінкена в Київ 19 січня

Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило, що 19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит в Україну.

Відповідну заяву "Європейська правда" отримала від пресслужби МЗС.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакета стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

Раніше у вівторок інформацію про візит Блінкена підтвердило "Європейській правді" джерело у Державному департаменті США. Візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.

Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і зниження військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.

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