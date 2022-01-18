Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

МИД подтвердил приезд Блинкена в Киев 19 января

Вторник, 18 января 2022, 14:19

Министерство иностранных дел официально подтвердило, что 19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Украину.

Соответствующее заявление "Европейская правда" получила от пресс-службы МИД.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в области безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.

Ранее во вторник информацию о визите Блинкена подтвердил "Европейской правде" источник в Государственном департаменте США. Визит не плановый, еще в конце недели его в графике не было.

Визит главы дипломатии США в Киев проходит после недели напряженных дипломатических встреч стран Запада с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых был отвергнут ультиматум РФ по поводу неприсоединения Украины к НАТО и снижения военного присутствия Альянса на восточном фланге блока.

В последний раз Блинкен посещал Киев в мае.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США

Статьи

"Возможность остановить 'Северный поток-2' еще существует"

Светлана Залищук: "Цены на газ в Европе уже не упадут до уровня прошлого года... Мы войну точно не проиграли. А в битвах были и победы, и поражения" (укр.)
18 января 2022 — Европейская правда

Налоговый переворот: почему масштабная реформа польских властей стала проблемой

Масштабная реформа, с помощью которой польская власть хотела добиться существенного роста своих рейтингов, обернулась для нее большими проблемами (укр.)
18 января 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Опаснее вторжения: что ждет Украину в противостоянии с РФ

Надежд на Украину как "историю успеха" на Западе все меньше. И все меньше понимания, почему в момент максимальной опасности Киев не пытается увеличить военный бюджет (укр.)
18 января 2022 — Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.)