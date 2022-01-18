МИД подтвердил приезд Блинкена в Киев 19 января

Министерство иностранных дел официально подтвердило, что 19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Украину.

Соответствующее заявление "Европейская правда" получила от пресс-службы МИД.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в области безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.

Ранее во вторник информацию о визите Блинкена подтвердил "Европейской правде" источник в Государственном департаменте США. Визит не плановый, еще в конце недели его в графике не было.

Визит главы дипломатии США в Киев проходит после недели напряженных дипломатических встреч стран Запада с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых был отвергнут ультиматум РФ по поводу неприсоединения Украины к НАТО и снижения военного присутствия Альянса на восточном фланге блока.

В последний раз Блинкен посещал Киев в мае.

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