Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МЗС Канади: Росія повинна почати деескалацію, це єдиний вихід

Вівторок, 18 січня 2022, 19:21

Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що єдиний життєздатний вихід з нинішнього загострення між Росією і Заходом - щоб Росія припинила ескалацію та погодилася на діалог.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. 

Мелані Жолі зазначила, що Канада глибоко стурбована нарощуванням Росією сил на кордонах з Україною та її дестабілізаційними діями, і її візит є виявом солідарності Канади з Україною.

Кулеба сподівається на спрощення візового режиму з Канадою для українців

"Є лише один можливий шлях - Росія повинна почати деескалацію і вступити у змістовний діалог. Це питання я піднімала і тут, і на інших зустрічах з колегами.

Ми об’єднані у підтримці України. Будь-яке вторгнення до України буде мати серйозні наслідки, у тому числі дуже серйозні скоординовані санкції союзників", - підкреслила Мелані Жолі.

Вона додала, що Канада працює над заходами стримування, і такими є у тому числі ті, що підвищують обороноздатність України, як місія канадських сил UNIFIER.

Нагадаємо, глава МЗС Канади Мелані Жолі перебуває в Україні з першим візитом. Далі вона вирушить до Брюсселя, щоб побачитися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, а після того до Парижа. 

Раніше Мелані Жолі не стала виключати можливої відправки зброї Україні на тлі напруженості біля кордону з РФ.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада Росія

Статті

"Можливість зупинити Північний потік-2 ще існує"

Світлана Заліщук: "Ціни на газ у Європі вже не впадуть до рівня минулого року... Ми війну точно не програли. А у битвах були і перемоги, і поразки".
18 січня 2022 — Європейська правда

Податковий переворот: чому масштабна реформа польської влади стала проблемою

Масштабна реформа, за допомогою якої польська влада хотіла домогтися істотного зростання своїх рейтингів, перетворилася для неї на чималі проблеми.
18 січня 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Небезпечніше за вторгнення: що чекає на Україну у протистоянні з РФ

Сподівань на Україну як "історію успіху" на Заході все менше. І все менше розуміння, чому в момент максимальної небезпеки Київ не намагається збільшити військовий бюджет.
18 січня 2022 — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр)