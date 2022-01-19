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Україна, попри позицію Берліна, просить бойові кораблі та зенітні комплекси у Німеччини 

Середа, 19 січня 2022, 13:57

Україна не бажає миритися з відмовою Німеччини від постачання озброєнь Києву та розраховує на отримання бойових кораблів і зенітних комплексів. 

Про це заявив посол України у Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому 19 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Насамперед йдеться про бойові кораблі - одні з найкращих у світі, які нам вкрай необхідні для ефективного захисту довгого узбережжя Чорного та Азовського морів", - заявив він.

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За словами Мельника, Україна так само потребує і найсучасніших зенітних комплексів, які, як він зазначив, виробляють німецькі оборонні концерни. 

Україна вже багато років добивається постачання зброї з Німеччини для захисту від можливого російського вторгнення, але поки що безуспішно. Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні вкотре відкинув прохання Києва, наголосивши, що Німеччина вже багато років проводить збалансовану стратегію, яка виключає експорт летальної зброї. 

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час візиту до Києва 17 січня також відкинула вимоги України.

Мельник напередодні візиту Бербок до України закликав Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні.

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