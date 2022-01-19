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Украина, несмотря на позицию Берлина, просит боевые корабли и зенитные комплексы у Германии

Среда, 19 января 2022, 13:57

Украина не желает мириться с отказом Германии от снабжения вооружениями Киеву и рассчитывает на получение боевых кораблей и зенитных комплексов.

Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью агентству dpa, обнародованном 19 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Прежде всего, речь идет о боевых кораблях - одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей", - заявил он.

По словам Мельника, Украина также нуждается и в самых современных зенитных комплексах, которые, как он отметил, производят немецкие оборонные концерны.

Украина уже много лет добивается поставки оружия из Германии для защиты от возможного российского вторжения, но пока безуспешно. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне в очередной раз отверг просьбу Киева, подчеркнув, что Германия уже много лет проводит сбалансированную стратегию, исключающую экспорт летального оружия.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев 17 января также отвергла требования Украины.

Мельник накануне визита Бербок в Украину призвал Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине.

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