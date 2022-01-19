Блінкен: у разі нападу РФ на Україну США збільшать військову допомогу

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США у 2021 році надали Україні більшу військову допомогу, ніж будь-коли раніше, а у разі нового вторгнення Росії додатково збільшать її.

"Як ви знаєте, ми надаємо Україні безпекову допомогу постійно, включно з поставками, які надійшли буквально останніми тижнями. Не буду вдаватися у деталі, але суть у тому, що ми за останній рік надали Україні більшу безпекову допомогу, ніж будь-коли з 2014 року, і це відбувається на регулярній основі…

Якщо Росія реалізує якісь свої нові агресивні наміри, поновить агресію і вторгнеться в Україну, ми надамо ще додаткове обладнання, крім того, що вже заплановано", - зазначив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, держсекретар 19 грудня перебуває з візитом у Києві. Наступного дня він вирушить до Берліна, а 21 січня зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергєєм Лавровим.

Виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Глава МЗС Канади напередодні підтвердила, що в Оттаві взяли до відома запити української сторони про постачання зброї і це питання зараз обговорюється.

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