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Укр / Рус
Укр / Рус

Блинкен: в случае нападения РФ на Украину США увеличат военную помощь

Среда, 19 января 2022, 16:39

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США в 2021 году предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее, а в случае нового вторжения России дополнительно увеличат ее.

"Как вы знаете, мы предоставляем Украине помощь в сфере безопасности постоянно, включая поставки, которые поступили буквально в последние недели. Не буду вдаваться в детали, но суть в том, что мы за последний год предоставили Украине больше помощи для безопасности, чем когда-либо с 2014 года, и это происходит на регулярной основе…

Если Россия реализует свои новые агрессивные намерения, возобновит агрессию и вторгнется в Украину, мы предоставим еще дополнительное оборудование, помимо того, что уже запланировано", - отметил Энтони Блинкен.

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Напомним, госсекретарь 19 декабря находится с визитом в Киеве. На следующий день он отправится в Берлин, а 21 января встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может дать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

Напомним, Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

Глава МИД Канады накануне подтвердила, что в Оттаве приняли к сведению запросы украинской стороны о поставках оружия и этот вопрос сейчас обсуждается.

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США Россия Украина-НАТО

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