Cуд зобов’язав уряд Баварії переглянути ковідне "правило 2G" для магазинів

Адміністративний суд Баварії визнав незаконною вимогу сертифіката про щеплення від коронавірусу або перенесену хворобу для допуску клієнтів у магазини з другорядними товарами в такому вигляді, як її запровадили.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Баварії постановили, що без сертифіката, що посвідчує вакцинацію або перенесену хворобу, вхід можливий тільки в магазини з товарами повсякденної необхідності, як продуктові супермаркети, аптеки, заправки.

Суд розглянув питання через скаргу власника магазину освітлювального обладнання.

У фінальному рішенні судді вирішили, що правило, в тому форматі, як його запровадили у Баварії, не відповідає положенням закону про захист від інфекційних захворювань - хоча в цілому правило 2G можна вимагати для магазинів роздрібної торгівлі.

На думку суддів, у баварському розпорядженні повинні були чітко прописати винятки з правила - тому що магазини можуть мати в асортименті різні типи товарів і важко однозначно інтерпретувати, чи їх стосується це правило, чи ні.

У регіональному уряді Баварії після рішення заявили, що негайно призупиняють у землі застосування правила 2G для магазинів і врахують зауваження суду.

Нагадаємо, десятки тисяч людей вийшли на вулиці Німеччини 18 січня на знак протесту проти заходів щодо боротьби з коронавірусом у країні.

19 січня добовий приріст заражень коронавірусом у Німеччині вперше перевищив 100 000 випадків.

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