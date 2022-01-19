Суд обязал правительство Баварии пересмотреть ковидное "правило 2G" для магазинов

Административный суд Баварии признал незаконным требование сертификата о прививках от коронавируса или перенесенную болезнь для допуска клиентов в магазины со второстепенными товарами в таком виде, как она была введена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В Баварии постановили, что без сертификата, удостоверяющего вакцинацию или перенесенную болезнь, вход возможен только в магазины с товарами повседневной необходимости, такие как продуктовые супермаркеты, аптеки, заправки.

Суд рассмотрел вопрос из-за жалобы владельца магазина осветительного оборудования.

В финальном решении судьи решили, что правило в том формате, как его ввели в Баварии, не отвечает положениям закона о защите от инфекционных заболеваний – хотя в целом правило 2G можно требовать для магазинов розничной торговли.

По мнению судей, в баварском распоряжении должны были четко прописать исключения из правила – потому что магазины могут иметь в ассортименте разные типы товаров и трудно однозначно интерпретировать, касается ли их это правило или нет.

В региональном правительстве Баварии после решения заявили, что немедленно приостанавливают в земле применение правила 2G для магазинов и учтут замечания суда.

Напомним, десятки тысяч человек вышли на улицы Германии 18 января в знак протеста против мер по борьбе с коронавирусом в стране.

19 января суточный прирост заражений коронавирусом в Германии впервые превысил 100 000 случаев.

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