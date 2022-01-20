Глава МИД Австрии прибудет в Украину с коллегами из Словакии и Чехии

В разгар наращивания Россией войск на границе с Украиной министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг посетит Украину в начале февраля.

Об этом сообщило австрийское издание OE24, пишет "Европейская правда".

Визит ожидается 7-8 февраля. Вместе со своими коллегами из Словакии и Чехии Шалленберг хочет послать "чёткий сигнал поддержки", заявил дипломат в четверг на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бресте.

"Диалог - да, но точно не угроза танков и ракет, меняющих границы в XXI веке", - отметил Шалленберг, добавив, что Австрия всегда "занимала четкую позицию" в отношении Украины.

Шалленберг приветствовал двусторонние переговоры между США и Россией и отметил, что считает важной площадкой для переговоров ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что новое чешское правительство хочет помочь Украине на фоне возможной эскалации со стороны России и намерено отправить или продать военное оборудование Киеву.

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