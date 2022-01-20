Ультраправа AfD оскаржила в суді ковідне правило 2G у Бундестазі

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" оскаржила в суді діюче у Бундестазі правило 2G, яке вимагає для допуску у зал довідку про щеплення від коронавірусу або нещодавно перенесену хворобу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Фракція вирішила судитися через те, що все більше депутатів AfD, які раніше потрапляли до парламентської зали завдяки довідці про хворобу, більше не зможуть користуватись нею через завершення терміну давності, і повинні або вакцинуватися, або надалі сидіти окремо на трибунах.

18 січня AfD звернулась до Федерального конституційного суду і хоче добитись принаймні тимчасового скасування правила.

Нагадаємо, у Німеччині другий день поспіль виявили понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу.

Кількість нових заражень за останні 24 години склала 133 536, після 112 323 напередодні.