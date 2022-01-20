Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Парламент Австрии частично одобрил всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса

Четверг, 20 января 2022, 20:34

Нижняя палата парламента Австрии преобладающим большинством поддержала введение обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения в возрасте от 18 лет, что обсуждалось с ноября 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Проект был одобрен после длительных дебатов с критикой и некоторыми поправками. Утвердили также поощрительную лотерею для вакцинированных.

"У нас есть не только права, но и обязанности": канцлер Австрии об обязательной вакцинации от СOVID-19

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн на дебатах убеждал, что вакцины безопасны и для сдерживания вируса нужны высокие показатели охвата вакцинацией.

В Австрийской партии свободы, выступающей против вакцинации, заявили, что это "шаг к тоталитаризму".

В итоге "за" проголосовали 137 из 170 депутатов. 33 голосовали против, 10 – воздержались.

Как уточняет ORF, проект также должен утвердить Бундесрат, верхняя палата парламента, голосование состоится 3 февраля. Ожидается, что проект также поддержат, потому что правящая коалиция имеет в Бундесрате большинство.

В Вене тысячи людей выступили против обязательной вакцинации

По планам, обязательство делать прививку от коронавируса должно вступить в силу с 1 февраля. Начальные штрафы за отказ от вакцинации будут составлять 600 евро, но до середины марта не будут применяться.

В Австрии в настоящее время вакцинированы около 72% населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе.

Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Коронавирус Вакцины

Статьи

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда

Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных дел по искам Украины к государству-агрессору (укр.)
19 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда