Країни ЄС готуються перейти на "індивідуальні" правила подорожей - ЗМІ

Країни Європейського Союзу близькі до впровадження нового підходу до поїздок усередині блоку під час пандемії, зосередивши увагу на індивідуальному ризику для здоров'я мандрівника, а не на країні відправлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

Оновлені правила передбачають, що мандрівники з COVID-сертифікатом не стикатимуться з додатковими вимогами щодо тестування чи карантину.

Тим не менш, країни можуть, як і раніше, вводити додаткові заходи для поїздок з районів, позначених "темно-червоним", тобто з високим ризиком зараження, на карті Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями.

Кольори карти відображають ризик для здоров'я шляхом підрахунку нових випадків, показників тестування та показників позитивних результатів. Після внесення змін карта також враховуватиме рівень вакцинації в регіоні. Один із дипломатів ЄС сказав, що запропоновані зміни до карти все ще обговорюються.

Новий метод хочуть запровадити слідом за пропозицією Комісії в листопаді використовувати "індивідуальний підхід" до поїздок усередині ЄС, що означає, що люди з COVID-сертифікатом "в принципі не повинні зазнавати додаткових обмежень на поїздки, звідки б вони не прибули до Європейського Союзу".

Країни утримуються від оновлення правил через невизначеність щодо впливу варіанта "Омікрон". Нову рекомендацію розглянуть на засіданні Ради ЄС із загальних питань наступного вівторка.

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