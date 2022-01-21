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Страны ЕС готовятся перейти на "индивидуальные" правила путешествий - СМИ

Пятница, 21 января 2022, 09:47

Страны Европейского Союза близки к внедрению нового подхода к поездкам внутри блока во время пандемии, сосредоточив внимание на индивидуальном риске для здоровья путешественника, а не на стране отправления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Обновленные правила предусматривают, что путешественники с COVID-сертификатом не будут сталкиваться с дополнительными требованиями по тестированию или карантину.

Тем не менее страны могут по-прежнему вводить дополнительные меры по поездкам из районов, обозначенных "темно-красным", то есть с высоким риском заражения, на карте Европейского центра профилактики и контроля за заболеваниями.

Цвет карты отражает риск для здоровья путем подсчета новых случаев, показателей тестирования и показателей положительных результатов. После внесения изменений карта также будет учитывать уровень вакцинации в регионе. Один из дипломатов ЕС сказал, что предложенные изменения в карту все еще обсуждаются.

Новый метод хотят ввести вслед за предложением Комиссии в ноябре использовать "индивидуальный подход" к поездкам внутри ЕС, что означает, что люди с COVID-сертификатом "в принципе не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, откуда бы они не прибыли в Европейский Союз".

Страны воздерживаются от обновления правил из-за неопределенности влияния варианта "Омикрон". Новую рекомендацию рассмотрят на заседании Совета ЕС по общим вопросам в следующий вторник.

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