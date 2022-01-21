Канцлер Німеччини обговорить з Макроном Росію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорить Росію з президентом Франції Еммануелем Макроном на тлі спроб Заходу знизити напруженість на російсько-українському кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прессекретар німецького уряду відмовився коментувати повідомлення про те, що Шольц відмовився від запрошення президента США Джо Байдена обговорити кризу в Україні.

За даними видання, Шольц прийняв таке рішення через поїздку до Мадриду, численних зустрічей та його бажання бути присутнім у Німеччині у зв'язку з розвитком пандемії коронавірусу.

У п’ятницю в офісі Макрона повідомили, що на зустрічі 25 січня в Берліні з Шольцом обговорюватимуться міжнародна безпека та інші теми, такі як онлайн-економіка, зміна клімату та головування Німеччини в G7.

Як повідомлялося, глава МЗС Росії після зустрічі з держсекретарем США в Женеві заявив, що Ентоні Блінкен пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на безпекові ультиматуми Кремля.