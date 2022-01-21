Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Канцлер Німеччини обговорить з Макроном Росію

П'ятниця, 21 січня 2022, 14:28

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорить Росію з президентом Франції Еммануелем Макроном на тлі спроб Заходу знизити напруженість на російсько-українському кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прессекретар німецького уряду відмовився коментувати повідомлення про те, що Шольц відмовився від запрошення президента США Джо Байдена обговорити кризу в Україні.

За даними видання, Шольц прийняв таке рішення через поїздку до Мадриду, численних зустрічей та його бажання бути присутнім у Німеччині у зв'язку з розвитком пандемії коронавірусу.

У п’ятницю в офісі Макрона повідомили, що на зустрічі 25 січня в Берліні з Шольцом обговорюватимуться міжнародна безпека та інші теми, такі як онлайн-економіка, зміна клімату та головування Німеччини в G7.

Як повідомлялося, глава МЗС Росії після зустрічі з держсекретарем США в Женеві заявив, що Ентоні Блінкен пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на безпекові ультиматуми Кремля.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Макрон Росія

Статті

Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки

Як повернутися в Україну без паспорта? Цей текст варто прочитати кожному, хто принаймні іноді подорожує за кордон...
21 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

"Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту

Вперше євроінституцію очолює представниця Мальти – найменшої країни ЄС. Хто така Роберта Метсола, що вона обіцяє та з чим буде боротися на чолі Європарламенту?
20 січня 2022 — Марія Ємець, Європейська правда