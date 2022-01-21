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Укр / Рус
Укр / Рус

Канцлер Германии обсудит с Макроном Россию

Пятница, 21 января 2022, 14:28

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудит Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне попыток Запада снизить напряженность на российско-украинской границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пресссекретарь немецкого правительства отказался комментировать сообщение о том, что Шольц отказался от приглашения президента США Джо Байдена обсудить кризис в Украине.

По данным издания, Шольц принял такое решение из-за поездки в Мадрид, многочисленных встреч и желания присутствовать в Германии в связи с развитием пандемии коронавируса.

В пятницу в офисе Макрона сообщили, что на встрече 25 января в Берлине с Шольцом будут обсуждаться международная безопасность и другие темы, такие как онлайн-экономика, изменение климата и председательство Германии в G7.

Как сообщалось, глава МИД России после встречи с госсекретарем США в Женеве заявил, что Энтони Блинкен пообещал на следующей неделе дать письменный ответ на ультиматумы Кремля в сфере безопасности.

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Германия Макрон Россия

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