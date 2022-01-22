Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации родственников работников немецкого посольства в Украине.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

По плану, в случае дальнейшего ухудшения ситуации их должны вывезти из страны.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических представительств в Украине, а также тесно контактируем с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне. Федеральное министерство иностранных дел пока не принимает никаких мер по сокращению количества сотрудников посольства или членов семей", - прокомментировали в МИДе информацию издания.

Ранее американские СМИ сообщили, что Государственный департамент США отдал приказ семьям сотрудников посольства в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник.

Напомним, глава ВМС Германии сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Кроме того, Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не дала разрешение Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Полное видео с выступлением вице-адмирала Шенбаха и его скандальными заявлениями смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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