США евакуюють сім'ї співробітників посольства в Україні - ЗМІ

Державний департамент США наказав сім'ям співробітників посольства в Україні розпочати евакуацію з країни вже у понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Fox News з посиланням на офіційних осіб США.

Очікується, що наступного тижня Держдепартамент також запропонує американцям розпочати виліт з України комерційними рейсами, "поки вони ще доступні", сказав один чиновник.

22 січня в Україну прибула перша з кількох партій пакета безпекової допомоги США на суму $200 мільйонів.

Крім того, стало відомо, що США планують передати Україні п'ять вертольотів.

Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори у Женеві главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, за підсумком яких сторони не дійшли домовленостей щодо деескалації на кордоні України.

Нагадаємо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Водночас Німеччина неодноразово відмовлялася постачати Україні озброєння на тлі напружених відносин Києва та Москви. Позиція Берліна така: летальна зброя не буде поставлена, заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт.

Відмова Берліна стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

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