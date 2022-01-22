Німецьке видання Bild вимагає звільнити командувача ВМС після заяв про Путіна та Україну

Одне з найпопулярніших німецьких видань Bild оприлюднило редакційний заклик до уряду Німеччини звільнити командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шьонбаха після його заяв на підтримку вимог Росії стосовно розподілу сфер впливу у Європі коштом інтересів України.

Відповідний заклик розміщений як головний матеріал на стартовій сторінці видання.

Журналісти Bild не вважають достатньою оприлюднену після скандалу заяву Шьонбаха про те, що його висловлювання про Україну є особистою думкою.

Редакційна публікація ставить питання: "чи може віцеадмірал, виступаючи у військовій формі під час офіційного візиту до Індії, проголошувати особисту думку?".

Видання також підкреслює, що ця промова викликала скандал в Україні та суттєво допомогла російській пропаганді.

"Ідіть у відставку, віцеадмірале! В іншому разі має втрутитися очільниця Міноборони та звільнити його з посади невідкладно", - закликає видання.

Видання Bild є одним із найпопулярніших та найвпливовіших у Німеччині попри те, що воно виходить у форматі таблоїда. Сумарний наклад паперової та цифрової підписки складає близько 1,5 млн.

Нагадаємо, командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО. Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Зауважимо, Берлін наразі виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина також не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

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