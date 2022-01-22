Немецкое издание Bild требует уволить командующего ВМС после заявлений о Путине и Украине

Одно из самых популярных немецких изданий Bild обнародовало редакционный призыв к правительству Германии уволить командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха после его заявлений в поддержку требований России по распределению сфер влияния в Европе за счет интересов Украины.

Соответствующий призыв размещен как главный материал на стартовой странице издания.

Журналисты Bild не считают достаточным обнародованное после скандала заявление Шенбаха о том, что его высказывания об Украине являются личным мнением.

Редакционная публикация задает вопрос: "Может ли вице-адмирал, выступая в военной форме во время официального визита в Индию, высказывать личное мнение?"

Издание также подчеркивает, что это выступление вызвало скандал в Украине и помогла российской пропаганде.

"Уходите в отставку, вице-адмирал! В противном случае должна вмешаться глава Минобороны и уволить его с должности безотлагательно", - призывает издание.

Издание Bild - одно из самых популярных и влиятельных в Германии, несмотря на то, что оно выходит в формате таблоида. Суммарный тираж бумажной и цифровой подписки составляет около 1,5 млн.

Напомним, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО. Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Отметим, что Берлин в настоящее время исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не дала разрешение Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

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