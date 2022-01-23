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Посол назвав недостатньою відставку командувача ВМС Німеччини після заяви про Крим і Путіна

Неділя, 23 січня 2022, 14:15

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав відставку німецького віцеадмірала Кая-Ахіма Шьонбаха недостатньою і закликав уряд Німеччини докорінно змінити свою позицію в російсько-українському конфлікті.

Про це Мельник сказав в коментарі німецькому виданню Die Welt, пише "Європейська правда".

"Ми вітаємо той факт, що пан Шьонбах запропонував свою відставку", – сказав Мельник виданню у суботу ввечері. 

Командувач ВМС Німеччини йде у відставку через свою заяву про Путіна та Україну

Однак, за його словами, скандал залишив "купу уламків" і "поставив під сумнів міжнародну довіру та надійність Німеччини – і не лише з української точки зору". 

Мельник також сказав, що заяви Шьонбаха "привели всю українську громадськість у глибокий шок", зокрема через "мрію одного із найвищих керівників бундесверу про священний союз з військовим злочинцем Путіним і німецько-російський сучасний хрестовий похід проти Китаю", а також через "цинічну тривіалізацію незаконної окупації Криму".

МЗС викликало посла Німеччини через скандальні заяви командувача ВМС про Україну

Нагадаємо, напередодні командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО. Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

У зв’язку із заявами Шьонбаха МЗС України викликало посла Німеччини в Києві.

Пізно ввечері в суботу стало відомо, що Шьонбах був змушений подати у відставку.

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Німеччина

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