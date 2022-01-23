Посол назвал недостаточной отставку командующего ВМС Германии после заявления о Крыме и Путине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал отставку немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха недостаточной и призвал правительство Германии коренным образом изменить свою позицию в российско-украинском конфликте.

Об этом Мельник сказал в комментарии немецкому изданию Die Welt, пишет "Европейская правда".

"Мы приветствуем тот факт, что господин Шенбах предложил свою отставку", – сказал Мельник изданию в субботу вечером.

Однако, по его словам, скандал оставил "кучу обломков" и "подверг сомнению международное доверие и надежность Германии – и не только с украинской точки зрения".

Мельник также сказал, что заявления Шенбаха "привели всю украинскую общественность в глубокий шок", в частности из-за "мечты одного из самых высоких руководителей бундесвера о священном союзе с военным преступником Путиным и немецко-российском современном крестовом походе против Китая", а также из-за "циничной тривиализации" оккупации Крыма".

Напомним, накануне командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО. Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

В связи с заявлениями Шенбаха МИД Украины вызвал посла Германии в Киеве.

Поздним вечером в субботу стало известно, что Шенбах был вынужден подать в отставку.

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