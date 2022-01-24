В Італії парламент почне вибори нового президента

Парламент Італії у понеділок 24 січня обиратиме нового президента. Найбільш імовірним переможцем вважають чинного прем’єр-міністра Маріо Драгі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В Італії президент має особливу роль у вирішенні політичних криз, і це дуже важливо для країни, де уряди "переживають" в середньому один рік. Президент має також фінальне слово у призначенні прем’єра та інших міністрів.

Процес обрання нового президента, що заступить на посаду замість Серджо Матарелли, може тривати кілька днів.

Перший тур відбудеться близько 14:00 за місцевим часом шляхом таємного голосування, у ньому візьмуть участь понад тисяча парламентарів і представників регіонів.

Для перемоги необхідно отримати дві третини голосів у будь-якому з перших трьох турів, далі достатньо простої більшості.

Маріо Драгі висловив готовність взяти на себе таку роль, проте серед представників політсил є вагання щодо того, чи його відхід з посади прем’єра не спричинить чергову політичну нестабільність.

"У цей складний час було б небезпечно усувати Драгі з посади прем’єра", - зазначив лідер "Ліги" Маттео Сальвіні. Схожі зауваження висловив і його коаліційний партнер Сільвіо Берлусконі.

Попри ці заяви, він залишається серед найперших ймовірних переможців.

Оскільки ні у правоцентристів, ні у лівоцентристів не вистачає голосів для просування власної кандидатури, їм ймовірно доведеться шукати компроміс. Очікується, що перший тур голосування у понеділок не дасть результатів.

Лідери "Руху 5 зірок" та лівоцентристської Демократичної партії (PD) у неділю заявили, що голосуватимуть порожніми бюлетенями.

Відколи Берлусконі вирішив не балотуватися на пост президента країни і таким чином усунув перешкоду для міжпартійних переговорів перед виборами, правоцентристські партії не робили альтернативних пропозицій, але Маттео Сальвіні заявив, що у коаліції є декілька "кандидатур високого рівня".

Такими можуть бути П’єр Фердинандо Касіні, колишній прем’єр Джуліано Амато, спікерка Сенату Елізабетта Казелатті і кар’єрна дипломатка Елізабетта Беллоні, яка наразі координує спецслужби.

Серджо Матарелла виключає, що погодиться на ще один термін, хоча деякі політсили, зокрема Демократична партія, просили його про це.

Новий президент замінить чинного Серджо Матареллу на семирічний термін і відповідатиме за офіційне призначення прем'єр-міністра та гарантуватиме дотримання італійської конституції.

Детальніше про президентську кампанію в Італії читайте в статті Друг Путіна проти "Супер-Маріо": хто стане новим президентом Італії.