В Италии парламент начнет выборы нового президента

Парламент Италии в понедельник 24 января будет выбирать нового президента. Наиболее вероятным победителем считают действующего премьер-министра Марио Драги.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В Италии президент играет особую роль в разрешении политических кризисов, и это очень важно для страны, где правительства "живут" в среднем один год. Президент также имеет финальное слово в назначении премьера и других министров.

Процесс избрания нового президента, который вступит в должность вместо Серджо Матареллы, может длиться несколько дней.

Первый тур состоится около 14:00 по местному времени путем тайного голосования, в нем примут участие более тысячи парламентариев и представителей регионов.

Для победы необходимо получить две трети голосов в любом из первых трех туров, далее достаточно простого большинства.

Марио Драги выразил готовность взять на себя такую ​​роль, однако среди представителей политсил есть колебания относительно того, не приведет ли его уход с должности премьера к очередной политической нестабильности.

"В это сложное время было бы опасно отстранять Драги с должности премьера", - отметил лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Схожие замечания высказал и его коалиционный партнер Сильвио Берлускони.

Несмотря на эти заявления, он остается среди самых вероятных победителей.

Поскольку ни у правоцентристов, ни у левоцентристов не хватает голосов для продвижения собственной кандидатуры, им, вероятно, придется искать компромисс. Ожидается, что первый тур голосования в понедельник не даст результатов.

Лидеры "Движения 5 звезд" и левоцентристской Демократической партии (PD) в воскресенье заявили, что будут голосовать пустыми бюллетенями.

С тех пор как Берлускони решил не баллотироваться на пост президента страны и таким образом устранил препятствие для межпартийных переговоров перед выборами, правоцентристские партии не делали альтернативных предложений, но Маттео Сальвини заявил, что у коалиции есть несколько "кандидатур высокого уровня".

Такими могут быть Пьер Фердинандо Кассини, бывший премьер Джулиано Амато, спикер Сената Элизабетта Казелатти и карьерная дипломатка Элизабетта Беллони, которая сейчас координирует спецслужбы.

Серджо Матарелла исключает, что согласится еще на один срок, хотя некоторые политсилы, в частности Демократическая партия, просили его об этом.

Подробнее о президентской кампании в Италии читайте в статье Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии.