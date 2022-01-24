В Италии парламент начнет выборы нового президента
Парламент Италии в понедельник 24 января будет выбирать нового президента. Наиболее вероятным победителем считают действующего премьер-министра Марио Драги.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
В Италии президент играет особую роль в разрешении политических кризисов, и это очень важно для страны, где правительства "живут" в среднем один год. Президент также имеет финальное слово в назначении премьера и других министров.
Процесс избрания нового президента, который вступит в должность вместо Серджо Матареллы, может длиться несколько дней.
Первый тур состоится около 14:00 по местному времени путем тайного голосования, в нем примут участие более тысячи парламентариев и представителей регионов.
Для победы необходимо получить две трети голосов в любом из первых трех туров, далее достаточно простого большинства.
Марио Драги выразил готовность взять на себя такую роль, однако среди представителей политсил есть колебания относительно того, не приведет ли его уход с должности премьера к очередной политической нестабильности.
"В это сложное время было бы опасно отстранять Драги с должности премьера", - отметил лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Схожие замечания высказал и его коалиционный партнер Сильвио Берлускони.
Несмотря на эти заявления, он остается среди самых вероятных победителей.
Поскольку ни у правоцентристов, ни у левоцентристов не хватает голосов для продвижения собственной кандидатуры, им, вероятно, придется искать компромисс. Ожидается, что первый тур голосования в понедельник не даст результатов.
Лидеры "Движения 5 звезд" и левоцентристской Демократической партии (PD) в воскресенье заявили, что будут голосовать пустыми бюллетенями.
С тех пор как Берлускони решил не баллотироваться на пост президента страны и таким образом устранил препятствие для межпартийных переговоров перед выборами, правоцентристские партии не делали альтернативных предложений, но Маттео Сальвини заявил, что у коалиции есть несколько "кандидатур высокого уровня".
Такими могут быть Пьер Фердинандо Кассини, бывший премьер Джулиано Амато, спикер Сената Элизабетта Казелатти и карьерная дипломатка Элизабетта Беллони, которая сейчас координирует спецслужбы.
Серджо Матарелла исключает, что согласится еще на один срок, хотя некоторые политсилы, в частности Демократическая партия, просили его об этом.
Подробнее о президентской кампании в Италии читайте в статье Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии.