Прем'єр Британії: вторгнення в Україну буде для Путіна новою Чечнею

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що будь-який конфлікт в Україні може стати для нього "новою Чечнею".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми маємо чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", - сказав Джонсон.

На запитання, чи вважає він, що вторгнення тепер неминуче, він сказав: "Розвідка досить похмура щодо цього. Але я не думаю, що зараз це якимось чином неминуче".

Джонсон сказав, що він поговорить з іншими лідерами з цього питання пізніше у понеділок.

"Нам також необхідно направити повідомлення про те, що вторгнення в Україну для Росії буде болючою, насильницькою та кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня", - сказав він.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс раніше також заявляла, що військове вторгнення Росії в Україну призведе до ситуації, в якій російські війська вже були у Чечні, а радянські – в Афганістані.

Нагадаємо, Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Британія також розглядає можливість відправити ще сотні військових до сусідніх з Україною країн НАТО, щоб діяти як "стримуючий фактор" для Росії.

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