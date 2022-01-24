Премьер Британии: вторжение в Украину будет для Путина новой Чечней

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что любой конфликт в Украине может стать для него "новой Чечней".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", - сказал Джонсон.

На вопрос, считает ли он, что вторжение теперь неизбежно, он сказал: "Разведка довольно мрачна на этот счет. Но я не думаю, что сейчас это каким-то образом неизбежно".

Джонсон сказал, что он поговорит с другими лидерами по этому вопросу позже в понедельник.

"Нам также необходимо направить сообщение о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", - сказал он.

Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее также заявляла, что военное вторжение России в Украину приведет к ситуации, в которой российские войска уже были в Чечне, а советские – в Афганистане.

Напомним, Британия отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Британия также рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды