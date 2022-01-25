Turkish Airlines продовжили призупинення рейсів в аеропорту Стамбула через снігопад

Національний турецький перевізник Turkish Airlines продовжив призупинення своїх рейсів до та з аеропорту Стамбула до опівночі середи через сильний снігопад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Аеропорт Стамбула, найбільш завантажений в Європі минулого року, також відклав своє відкриття у вівторок, коли найбільше місто Туреччини почало оговтуватися від великої снігової бурі, яка паралізувала рух та порушила обслуговування.

Рятувальники у вівторок намагалися розчистити основні шляхи в Стамбулі та його околицях.

Завірюха в понеділок закрила аеропорт Стамбула вперше відтоді, як він розпочав роботу у 2019 році.

В аеропорту попереджали, що операції будуть припинені на всю ніч, але пізніше повідомили, що рейси не відновляться принаймні до 13:00 вівторка через проблеми безпеки. Другий аеропорт Стамбула, Сабіха Гекчен, працював в обмеженому режимі.

Агентство Anadolu повідомило у вівторок, що злітно-посадкова смуга аеропорту Стамбула була звільнена для польотів, і перший літак, рейс з венесуельського Каракаса до Стамбула, приземлився о 12:30 за місцевим часом. Після цього прибув ще один рейс із мексиканського Канкуна. Рейси, перенаправлені раніше в інші аеропорти, згодом приземлятимуться в аеропорту протягом дня. Тим часом заборона на інші рейси залишиться в силі.

Минулого року аеропорт Стамбула обслужив понад 37 мільйонів пасажирів, незважаючи на збої, викликані пандемією коронавірусу.

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