Turkish Airlines продолжила приостановку рейсов в аэропорту Стамбула из-за снегопада

Национальный турецкий перевозчик Turkish Airlines продолжил приостановку своих рейсов в и из аэропорта Стамбула до полуночи из-за сильного снегопада.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Аэропорт Стамбула, самый загруженный в Европе в прошлом году, отложил свое открытие во вторник, когда самый большой город Турции начал приходить в себя от крупной снежной бури, парализовавшей движение и нарушившей обслуживание.

Спасатели во вторник пытались расчистить основные пути в Стамбуле и его окрестностях.

Сильная метель в понедельник привела к закрытию аэропорта Стамбула впервые с тех пор, как он начал работу в 2019 году.

В аэропорту предупреждали, что операции будут прекращены на всю ночь, но позже сообщили, что рейсы не возобновятся по крайней мере до 13:00 вторника из-за проблем с безопасностью полетов. Второй аэропорт Стамбула, Сабиха Гекчен, работал в ограниченном режиме.

Агентство Anadolu сообщило во вторник, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Стамбула освобождена для полетов, и первый самолет, рейс из венесуэльского Каракаса в Стамбул, приземлился в 12:30 по местному времени. После этого прибыл еще один рейс из мексиканского Канкуна. Рейсы, перенаправленные ранее в другие аэропорты, будут приземляться в аэропорту в течение дня. Тем временем запрет на другие рейсы останется в силе.

В прошлом году аэропорт Стамбула обслужил более 37 миллионов пассажиров, несмотря на сбои, вызванные пандемией коронавируса.

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