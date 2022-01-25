Канада закликала родини дипломатів залишити Україну

Канада розпорядилася, щоб родини дипломатів, які працюють в Україні, залишили країну.

Про це повідомило видання The Globe and Mail з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

"Канада наказує родинам дипломатичних співробітників виїхати з України через побоювання нападу з боку Путіна", - повідомляє видання.

Пізніше в МЗС Канади підтвердили інформацію ЗМІ.

Напередодні в уряді Канади порадили канадцям, які перебувають в Україні, оцінити, наскільки критичним є їх перебування, і за можливості виїхати.

На запитання, чи планує Канада наслідувати приклад США в евакуації частини посольства, прем'єр-міністр Джастін Трюдо відповів: "Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні… Є багато планів на випадок надзвичайних ситуацій. Безпека канадських дипломатів та їхніх сімей, безумовно, є першорядною, і ми й надалі будемо поруч з Україною та забезпечуватимемо безпеку канадців та українців".

Трюдо сказав, що Канада прийматиме рішення щодо виведення канадського персоналу на основі "безпеки на місцях".

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати родини чи співробітників своїх посольств у Києві.

Головний дипломат ЄС також сказав, що Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Детальніше пояснення щодо евакуації дипломатів дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ

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