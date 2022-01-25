Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину

Канада распорядилась, чтобы семьи работающих в Украине дипломатов покинули страну.

Об этом сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

"Канада приказывает семьям дипломатических сотрудников уехать из Украины из-за опасений нападения со стороны Путина", - сообщает издание.

Позже в МИД Канады подтвердили информацию СМИ.

Накануне в правительстве Канады посоветовали находящимся в Украине канадцам оценить, насколько критично их пребывание, и по возможности уехать.

На вопрос, планирует ли Канада последовать примеру США в эвакуации части посольства, премьер-министр Джастин Трюдо ответил: "Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине… Есть много планов на случай чрезвычайных ситуаций. Безопасность канадских дипломатов и их семей, безусловно, является первостепенной, но мы и дальше будем рядом с Украиной и будем обеспечивать безопасность канадцев и украинцев".

Трюдо сказал, что Канада будет принимать решение о выводе канадского персонала на основе "безопасности на местах".

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать семьи или сотрудников своих посольств в Киеве.

Главный дипломат ЕС также сказал, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

Подробнее объяснения по эвакуации дипломатов смотрите на Youtube-канали "Европейской правды": Почему "эвакуируют посольства" из Киева? Что знают дипломаты? Спойлер: дело не только в РФ.

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