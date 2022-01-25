Глава МЗС Британії закликала Німеччину збільшити військову підтримку України
Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Німеччина повинна збільшити військову підтримку України, як це зробив Лондон.
Про це вона сказала, виступаючи в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.
Відповідаючи на запитання про рішення німецького уряду відмовитися від продажу зброї Україні, міністерка закордонних справ сказала: "Нам дійсно потрібно, щоб усі наші союзники активізувалися".
Вона нагадала, що Британія надала Україні оборонне озброєння і забезпечила навчання військових.
"Ми тиснемо на наших союзників, щоб переконатися, що вони пропонують подібну оборонну підтримку" - заявила Трасс.
Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.
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