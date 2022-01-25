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Глава МЗС Британії закликала Німеччину збільшити військову підтримку України

Вівторок, 25 січня 2022, 18:12

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Німеччина повинна збільшити військову підтримку України, як це зробив Лондон.

Про це вона сказала, виступаючи в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Відповідаючи на запитання про рішення німецького уряду відмовитися від продажу зброї Україні, міністерка закордонних справ сказала: "Нам дійсно потрібно, щоб усі наші союзники активізувалися".

Вона нагадала, що Британія надала Україні оборонне озброєння і забезпечила навчання військових.

 "Ми тиснемо на наших союзників, щоб переконатися, що вони пропонують подібну оборонну підтримку" - заявила Трасс.

Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

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Велика Британія Німеччина

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