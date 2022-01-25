Глава МИД Британии призвала Германию увеличить военную поддержку Украины
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Германия должна увеличить военную поддержку Украины, как это сделал Лондон.
Об этом она сказала, выступая в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.
Отвечая на вопрос о решении немецкого правительства отказаться от продажи оружия Украине, министр иностранных дел сказала: "Нам действительно нужно, чтобы все наши союзники активизировались".
Она напомнила, что Великобритания предоставила Украине оборонное вооружение и обеспечила обучение военных.
"Мы жмем на наших союзников, чтобы убедиться, что они предлагают подобную оборонную поддержку" – заявила Трасс.
Как сообщалось, министр обороны Латвии Артис Пабрикс жестко раскритиковал позицию Германии по поводу неоказания вооруженной поддержки Украине на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование из-за позиции Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.
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