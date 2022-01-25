Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МИД Британии призвала Германию увеличить военную поддержку Украины

Вторник, 25 января 2022, 18:12

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Германия должна увеличить военную поддержку Украины, как это сделал Лондон.

Об этом она сказала, выступая в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Отвечая на вопрос о решении немецкого правительства отказаться от продажи оружия Украине, министр иностранных дел сказала: "Нам действительно нужно, чтобы все наши союзники активизировались".

Она напомнила, что Великобритания предоставила Украине оборонное вооружение и обеспечила обучение военных.

 "Мы жмем на наших союзников, чтобы убедиться, что они предлагают подобную оборонную поддержку" – заявила Трасс.

Как сообщалось, министр обороны Латвии Артис Пабрикс жестко раскритиковал позицию Германии по поводу неоказания вооруженной поддержки Украине на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование из-за позиции Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

Читайте также редакционную статью Европейской правды Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это нужно прекратить.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Германия

Статьи

Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе

Украина получает шанс приблизиться к инициативе Триморья, добившись статуса наблюдателя или даже полноценного членства (укр.)
25 января 2022 — Александр Сливчук, для Европейской правды

Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире

"Никакого оружия для кризисных районов" – по этой формуле уже много лет живет немецкая внешняя политика. Но к каким последствиям в реальной жизни приводит следование этому принципу? (укр.)
25 января 2022 — Марилуизе Бек, для Европейской правды

Малюська: рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу

Министр юстиции Денис Малюська: "Ключевая часть – доказательство фактов оккупации Россией Донбасса. Но за ними последуют имущественные требования от лиц, пострадавших в результате агрессии РФ".
24 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда