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У парламенті Німеччини пройдуть слухання щодо України і миру в Європі 

Вівторок, 25 січня 2022, 18:43

У німецькому парламенті 27 січня відбудуться слухання щодо безпекової ситуації навколо України.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

За його словами, слухання, ініційовані українською стороною, пройдуть під назвою "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання".

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"Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому російському вторгненню", - додав Андрій Мельник. 

Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

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