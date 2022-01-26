В правительство Ирландии призвали РФ отменить масштабные военные учения у их побережья

Россия должна отказаться от планируемых военно-морских учений у побережья Ирландии, чтобы продемонстрировать свое желание разрядить напряженность в отношениях с Западом из-за Украины.

Об этом заявил в среду вице-премьер Ирландии Лео Варадкар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Варадкар сказал, что время и выбор Россией места учений "вполне могут являться демонстрацией силы для Великобритании и Франции".

"Аргумент, который россияне могут привести, состоит в том, что они проводят эти учения в международных водах ежегодно, и это просто совпадение. Но совпадение это или нет, в момент нарастания напряженности, во время реальной озабоченности возможной войны между Украиной и Россией мы считаем, что они должны их отменить. Это продемонстрирует добрую волю, что россияне действительно хотят снизить напряженность", - сказал он.

Некоторые аналитики в области кибербезопасности и военные аналитики опасаются, что учения, запланированные на начало февраля, могут являться прикрытием для перерезания подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Америку и Европу, на случай вторжения России в Украину.

Воды, где запланированы российские учения, находятся примерно в 240 км к юго-западу от ирландского города Корк. Этот район находится за пределами территориальных вод Ирландии, но находится в экономической зоне для освоения морских ресурсов.

По словам аналитика Тома Клонана, Ирландия имеет военно-морской флот из девяти кораблей, не имеет гидролокаторов или военных радаров и практически не имеет военно-воздушных сил, что делает ее идеальным выбором России для морских военных учений, "как слепое пятно Европы".

Трансатлантическая авиация также должна быть вовлечена в район военных учений, которые, как ожидается, будут включать в себя испытания крылатых ракет "Калибр".

Напомним, Североатлантический альянс отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

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