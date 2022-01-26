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Готовится визит Макрона в Украину – ОП

Среда, 26 января 2022, 16:03

В Офисе президента Украины рассказали о готовящемся визите президента Франции в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ОП об участии главы офиса Андрея Ермака во встрече советников лидеров Нормандского формата в Париже.

В ОП отметили, что в рамках подготовки запланированного визита в Украину Эммануэля Макрона украинская делегация с участием заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы и министра инфраструктуры Александра Кубракова проведет ряд встреч, в том числе с министром экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэром, с целью предметного обсуждения финансового взаимодействия и двустороннего экономического сотрудничества.

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Сроки визита французского президента не указываются.

26 января глава ОП Андрей Ермак и вр.и.о. первого заместителя главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе народный депутат Андрей Костин примут участие во встрече политических советников лидеров стран Нормандского формата.

В преддверии переговоров Ермак опроверг "выполнение требования РФ" для нормандской встречи.

Эммануэль Макрон 25 января заявил, что попросит разъяснений у президента РФ Владимира Путина относительно намерений России по Украине во время телефонного разговора в пятницу.

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Макрон Франция Нормандский формат

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