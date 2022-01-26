США і союзники обговорюють перекидання військ у Східну Європу до можливого вторгнення РФ - CNN

США і низка їх союзників ведуть переговори про розміщення додаткових кількох тисяч військовослужбовців у східноєвропейських країнах НАТО ще до потенційного російського вторгнення в Україну як демонстрацію підтримки перед обличчям агресії Москви.

Як пише "Європейська правда", про це американському каналу CNN повідомили три американські чиновники, знайомі з ходом переговорів.

Серед країн, які розглядають можливість схвалення розгортання, - Румунія, Болгарія та Угорщина.

Розгортання налічуватиме близько 1000 військових у кожній країні і буде аналогічним до передових бойових груп, дислокованих на цей час у країнах Балтії та Польщі.

За словами одного європейського дипломата, США та Велика Британія розглядають можливість нового розгортання ще до російського вторгнення, але не всі 30 членів НАТО готові до цього.

Союзники по НАТО не дійшли повної згоди щодо серйозності загрози, а Німеччина відмовилася продавати нову зброю Україні. Тому США ведуть переговори про надсилання додаткових сил на двосторонній основі або, як висловився один із співрозмовників, у вигляді "коаліції бажаючих".

Можливість розгортання додаткових сил ближче до кордонів Росії до потенційного вторгнення означає зміну політики адміністрації США, яка раніше побоювалася ризику подальшої провокації Москви, пише CNN.

У понеділок НАТО повідомив, що країни Альянсу приводять сили в готовність і направляють додаткові кораблі та винищувачі для розгортання у Східній Європі на тлі нарощування російських військ біля українських кордонів.

У вівторок генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що блок не розміщуватиме бойових підрозділів своїх військ в Україні, але не має виникати непорозуміння щодо готовності НАТО захищати своїх східних союзників.

У середу глава МЗС Росії Сергєй Лавров, коментуючи слова Столтенберга про можливе нарощування військової присутності на східному фланзі НАТО, заявив, що генеральний секретар НАТО "давно втратив зв'язок із реальністю".

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