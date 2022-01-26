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США и союзники обсуждают перекидывание войск в Восточную Европу до возможного вторжения РФ - CNN

Среда, 26 января 2022, 18:34

США и ряд их союзников ведут переговоры о размещении дополнительных нескольких тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО еще до потенциального российского вторжения в Украину как демонстрацию поддержки перед лицом агрессии Москвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом американскому каналу CNN сообщили три американских чиновника, знакомых с ходом переговоров.

Среди стран, рассматривающих возможность одобрения развертывания – Румыния, Болгария и Венгрия.

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Развертывание будет насчитывать около 1000 военных в каждой стране и будет аналогичным передовым боевым группам, дислоцированным в настоящее время в странах Балтии и Польше.

По словам одного европейского дипломата, США и Великобритания рассматривают возможность нового развертывания еще до российского вторжения, но не все 30 членов НАТО готовы к этому.

Союзники по НАТО не пришли к полному согласию по поводу серьезности угрозы, а Германия отказалась продавать новое оружие Украине. Поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил на двусторонней основе или, как выразился один из собеседников, в "коалиции желающих".

Возможность развертывания дополнительных сил ближе к границам России до потенциального вторжения означает изменение политики администрации США, ранее опасавшейся риска дальнейшей провокации Москвы, пишет CNN.

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В понедельник НАТО сообщил, что страны Альянса приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе на фоне наращивания российских войск у украинских границ.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не будет размещать боевые подразделения своих войск в Украине, но не должно возникать недоразумений относительно готовности НАТО защищать своих восточных союзников.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Столтенберга о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге НАТО, заявил, что генеральный секретарь НАТО "давно потерял связь с реальностью".

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США Великобритания

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