Румыния готова принять у себя больше военных НАТО из-за российской угрозы

Румыния ведет переговоры с Соединенными Штатами и Францией по поводу способов увеличения численности их войск в стране и готова принять у себя большее военное присутствие НАТО.

Об этом заявил в среду президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министерство обороны США заявило в понедельник, что оно привело около 8500 американских военнослужащих в состояние повышенной боевой готовности на фоне возможного нового нападения России на Украину. Франция также предложила направить дополнительные войска в случае необходимости.

"Я постоянно говорил, что мы готовы принять большее присутствие союзников на нашей территории", - сказал Йоханнис.

"После заявлений, сделанных Соединенными Штатами и Францией, мы находимся в контакте с двумя союзниками, чтобы определить конкретные способы реализации их военного присутствия", – добавил он.

Йоханнис выступил после заседания Высшего совета обороны Румынии, посвященного проблемам безопасности, после того, как Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих у границ Украины. Он сказал, что дипломатические переговоры являются ключом к деэскалации напряжения.

По словам Йоханниса, в среду совет обороны оценил потенциальное влияние конфликта на бизнес, энергетический и банковский секторы. Государство-член ЕС Румыния также готовилось к потенциальному притоку беженцев из Украины, с которой имеет общую границу протяженностью 600 км.

НАТО имеет многонациональные сухопутные силы численностью до 4000 военнослужащих в Румынии, являющейся членом Альянса с 2004 года. Соединенные Штаты также имеют военных, размещенных на отдельных базах Румынии и Болгарии.

"Нынешний кризис еще раз доказывает, что... укрепление союзнического присутствия на восточном фланге, в частности в нашей стране, очень важно", - сказал Йоханнис.

По данным СМИ, США и ряд их союзников ведут переговоры о размещении дополнительных нескольких тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО еще до потенциального российского вторжения в Украину как демонстрацию поддержки перед лицом агрессии Москвы.

Среди стран, рассматривающих возможность одобрения развертывания – Румыния, Болгария и Венгрия.

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