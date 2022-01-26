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Генсек НАТО предложил провести серию встреч с РФ

Среда, 26 января 2022, 20:57

Генеральный секретарь Североатлантического альянса предложил провести серию встреч в рамках Совета НАТО-Россия для обсуждения ряда вопросов безопасности, в том числе касающихся Украины.

Об этом Йенс Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я попросил главу Совета Россия-НАТО пригласить 30 стран-членов и Россию провести серию встреч, на которых мы готовы обсудить широкий круг вопросов, в том числе тех, которые сегодня отправили в письменных предложениях", - сказал Стотенберг.

"Мы также готовы обсудить беспокойство, высказанное Россией. Мы считаем, что это вопросы, от решения которых обе стороны получат выгоду: контроль над вооружением, уменьшение угроз от ядерного оружия, от ракет малого и среднего радиуса действия, кибератак", - добавил генсек.

НАТО в среду параллельно с США передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. В документе изложены три сферы, где НАТО видит возможности для прогресса в отношениях с РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.

В среду вечером Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум.

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Альянс Россия

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