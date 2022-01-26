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США вивчають можливості додаткової допомоги економіці Україні

Середа, 26 січня 2022, 21:23

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вивчають додаткові можливості для підтримки економіки України на тлі російської загрози на її кордонах.

Про це Блінкен заявив на пресконференції у середу,  повідомляє "Європейська правда".

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо", - сказав Блінкен.

Блінкен розкрив основні позиції письмової відповіді США на вимоги Росії

Він додав, що європейські партнери та союзники роблять те саме.

Як повідомлялося, Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви. У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США. Документ включає занепокоєння США та союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, а також оцінку занепокоєнь, які підняла Росія.

Про відповідь НАТО, яку Альянс передав паралельно зі США, розповів генсек Єнс Столтенберг. За його словами, у документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ. Одна з них стосується європейської безпеки, яка включає і ситуацію довкола та в Україні. 

Росіяни вимагали від США письмово відреагувати на їхній безпековий ультиматуми. Зокрема Росія запропонувала країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

НАТО у своїй письмовій відповіді Росії відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

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США Росія

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