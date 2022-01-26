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США изучают возможности дополнительной помощи в экономике Украины

Среда, 26 января 2022, 21:23

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США изучают дополнительные возможности для поддержки экономики Украины на фоне российской угрозы на ее границах.

Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции в среду, сообщает "Европейская правда".

"Мы знаем, что этот кризис влияет на экономику и финансовую систему Украины. И так же, как мы укрепляем безопасность Украины, мы также изучаем возможности поддержки ее экономики, вдобавок к значительной поддержке, которую мы уже оказываем", - сказал Блинкен.

Блинкен раскрыл главные позиции письменного ответа США на требования России

Он добавил, что европейские партнеры и союзники делают то же самое.

Как сообщалось, Блинкен в среду также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы. В среду вечером Москва подтвердила, что получила ответ в США. Документ включает обеспокоенность США и союзников и партнеров из-за действий России, подрывающих безопасность, а также оценку обеспокоенностей, поднятых Россией.

Об ответе НАТО, который Альянс передал параллельно с США, рассказал генсек Йенс Столтенберг. По его словам, в документе изложены три сферы, где НАТО видит пространство для прогресса в отношениях с РФ. Одна из них касается европейской безопасности, которая включает и ситуацию вокруг Украины.

Россияне требовали от США письменно отреагировать на их ультиматумы безопасности. В частности, Россия предложила странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

НАТО в своем письменном ответе России отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

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