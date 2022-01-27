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Глава МОЗ Німеччини пропонує ЄC скоротити вдвічі час дії довідки про одужання від Covid-19

Четвер, 27 січня 2022, 12:01

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах закликає Євросоюз скоротити період, коли людей вважають такими, що нещодавно одужали від коронавірусу, зі 180 днів до трьох місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Нагадаємо, довідка про одужання є одним з підвидів ковід-сертифікату і особливо важлива для людей, які з певних міркувань не хочуть вакцинуватись від коронавірусу.

У самій Німеччині термін її дії вже скоротили до 3 місяців, з винятком тільки для депутатів Бундестагу

Карл Лаутербах закликає запровадити 3-місячний термін дії довідки про одужання і для мандрівок в межах ЄС, аргументуючи це тим, що з розповсюдженням штаму "Омікрон" ризик повторного зараження збільшився. 

"Через три місяці людина, яка хворіла "Дельтою", може повторно заразитися "Омікроном", - зазначає міністр.  

Нагадаємо, у вівторок Рада ЄС схвалила оновлені рекомендації щодо поїздок Європою в умовах епідемії, які тепер ґрунтуються на "індивідуальній ситуації" мандрівників і менше залежать від ситуації з коронавірусом в регіоні походження. Довідка про нещодавнє одужання - серед підвидів цифрового сертифіката, який має визнаватися підставою для поїздок між країнами ЄС без додаткових обмежень. У рекомендації вказаний термін 180 днів.

Нагадаємо, Німеччина у четвер оновила рекорд заражень коронавірусом, вперше зареєструвавши понад 200 000 хворих за одну добу.

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Німеччина Коронавірус

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