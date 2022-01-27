В Германии предлагают ЕС сократить вдвое время действия справки о перенесенном Covid-19

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах призывает Евросоюз сократить период, когда людей считают недавно выздоровевшими от коронавирусной болезни, со 180 дней до трех месяцев.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico.

Напомним, справка об выздоровлении является одним из подвидов ковид-сертификата и особенно важна для людей, которые по определенным соображениям не хотят вакцинироваться от коронавируса.

В Германии срок её действия уже сократили до 3 месяцев, с исключением только для депутатов Бундестага.

Карл Лаутербах призывает ввести 3-месячный срок действия справки о выздоровлении и для путешествий в пределах ЕС, аргументируя это тем, что с распространением штамма "Омикрон" риск повторного заражения увеличился.

"Через три месяца человек, болевший "Дельтой", может повторно заразиться "Омикроном", - отмечает министр.

Напомним, во вторник Совет ЕС одобрил обновленные рекомендации по поездкам по Европе в условиях эпидемии, которые теперь основываются на "индивидуальной ситуации" путешественников и меньше зависят от ситуации с коронавирусом в регионе происхождения. Справка о недавнем выздоровлении - среди подвидов цифрового сертификата, который должен признаваться основанием для поездок между странами ЕС без дополнительных ограничений. В рекомендации указан срок 180 дней.

Напомним, Германия в четверг обновила рекорд заражений коронавирусом, впервые зарегистрировав более 200 000 больных за сутки.