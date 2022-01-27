Министр обороны Британии "не оптимистичен" по поводу шансов сдержать Путина от новой агрессии

Министр обороны Британии Бен Уоллес не очень надеется на сдвиги в дипломатических переговорах Запада с Кремлем и "не оптимистичен" в отношении того, удастся ли удержать Путина от новой агрессии против Украины.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Уоллес сейчас находится с поездкой в ​​Европе, и среди главных ее целей - скоординировать действия с союзниками для сдерживания России и поддержки Украины на фоне скопления войск РФ у её границ.

Уоллес сообщил, что вскоре состоится его визит в Москву и встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В комментарии BBC Бен Уоллес отметил, что все еще видит шанс сдержать Россию от вторжения в Украину, но у него "нет оптимизма" на этот счет.

Он отметил также, что реакция Британии на демонстрацию силы Кремлем была "решительнее, чем многих других".

На прошлой неделе Британия передала Украине 2000 единиц легкого противотанкового оружия. По его словам, Великобритания не исключает предоставления Украине дополнительного оружия.

Воллес говорит, что пытается убедить коллег из других стран также поддерживать Украину поставками оружия, и добавил, что видит достроенный, но не сертифицированный "Северный поток-2" как один из ключевых факторов давления на Кремль в нынешней ситуации.

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Бен Уоллес отметил, что Британия может увеличить присутствие своих сухопутных, морских и воздушных в целях поддержки союзников в НАТО и сдерживания России от дальнейшей агрессии.

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