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Німеччина вирішила не скорочувати персонал посольства в Україні на знак підтримки

Четвер, 27 січня 2022, 15:35

Німеччина вирішила не скорочувати персонал свого посольства в Україні, що також має слугувати знаком підтримки країни.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого виступу у четвер у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам Україні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми вирішили не скорочувати персонал нашого посольства, а натомість – підтримати Україну також тим, щоб ми залишаємося присутніми, що ми інвестуємо, що дипломатія є абсолютним пріоритетом і що ми спільно виступаємо за безпеку України та всієї Європи", - заявила вона.

За словами Бербок, в нинішній складний момент особливо важливо фінансово та економічно підтримати Україну.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готує план евакуації сімей дипломатів з України.

У своєму виступі міністр, зокрема, вказала на те, що Німеччина "вже багато років є одним з найбільших донорів України через МВФ, ЄС та двосторонню співпрацю". За її словами, наразі федеральний уряд працює над якомога швидшим виділенням Україні кредиту у розмірі 150 млн євро.

"Також ми працюємо у сфері закупівлі вакцин, енергозабезпечення та процесу реформ в країні разом з нашими партнерами", - додала Бербок.

Як повідомлялося, Анналена Бербок пригрозила жорсткими заходами, в тому числі проти "Північного потоку-2", у відповідь на подальшу агресію Росії проти України.

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Німеччина

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