Германия решила не сокращать персонал посольства в Украине в знак поддержки

Германия решила не сокращать персонал своего посольства в Украине, что тоже должно служить знаком поддержки страны.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего выступления в четверг в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы решили не сокращать персонал нашего посольства, а поддержать Украину также тем, что мы сохраняем присутствие, что мы инвестируем, что дипломатия является абсолютным приоритетом и что мы совместно выступаем за безопасность Украины и всей Европы", - заявила она.

По словам Бербок, в нынешний сложный момент особенно важно финансово и экономически поддержать Украину.

Ранее сообщалось, что Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины.

В своем выступлении министр, в частности, указала на то, что Германия "уже много лет является одним из крупнейших доноров Украины через МВФ, ЕС и двустороннее сотрудничество". По ее словам, в настоящее время федеральное правительство работает над скорейшим выделением Украине кредита в размере 150 млн евро.

"Также мы работаем в сфере закупки вакцин, энергообеспечения и процесса реформ в стране вместе с нашими партнерами", – добавила Бербок.

Как сообщалось, Анналена Бербок пригрозила жесткими мерами, в том числе против "Северного потока-2", в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины.

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