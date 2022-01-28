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У Британії попередили бізнес про ризик кібератак з боку РФ

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:56

У п'ятницю Велика Британія закликала великий бізнес зміцнити захист від можливих кібератак Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Британський національний центр кібербезпеки (NCSC), що входить до складу розвідувального агентства GCHQ, попередив великі організації про необхідність зміцнювати свою стійкість до кібератак на тлі поглиблення напруженості навколо України.

Західні лідери кажуть, що XXI століття буде визначати боротьбою між демократіями та такими суперниками, як Китай і Росія, які, на їхню думку, кидають виклик консенсусу після холодної війни у ​​військовому, технологічному та економічному плані.

"Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі", — сказав Пол Чічестер, операційний директор NCSC.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Україна заявила, що за атакою стоїть Москва.

26 січня Міністерство закордонних справ України заявило, що на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснили кібератаку.

"Інциденти в Україні мають ознаки подібної активності Росії, яку ми спостерігали раніше", - сказав Чічестер.

Згідно з рейтингом Центру Белфера в Гарвардській школі Кеннеді за 2020 рік, найбільші кібернаступальні сили світу – це Сполучені Штати, Велика Британія, Росія та Китай.

Британські спецслужби кажуть, що Росія залишається найбільшою безпосередньою загрозою для Заходу, але довгострокове домінування комуністичного Китаю в технологіях створює набагато більшу проблему.

"Ми закликаємо організації Британії підвищити свою стійкість до кібернападів у відповідь на зловмисні кіберінциденти в Україні", – повідомили в Національному центрі кібербезпеки Британії.

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Росія Велика Британія кібербезпека

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