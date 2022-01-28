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В Британии предупредили бизнес о риске кибератак со стороны РФ

Пятница, 28 января 2022, 12:56

В пятницу Великобритания призвала крупный бизнес укрепить защиту от возможных кибератак России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Входящий в состав разведывательного агентства GCHQ британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) предупредил крупные организации о необходимости укреплять свою устойчивость к кибератакам на фоне углубления напряженности вокруг Украины.

Западные лидеры говорят, что XXI век будет определять борьбой между демократиями и такими соперниками, как Китай и Россия, которые, по их мнению, бросают вызов консенсусу после холодной войны в военном, технологическом и экономическом плане.

"В течение нескольких лет мы наблюдали модель злонамеренного поведения россиян в киберпространстве", – сказал Пол Чичестер, операционный директор NCSC.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, в том числе МИД. СБУ заявила, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло. Украина заявила, что за атакой стоит Москва.

26 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществили кибератаку.

"Инциденты в Украине имеют признаки подобной активности России, которую мы наблюдали раньше", – сказал Чичестер.

Согласно рейтингу Центра Белфера в Гарвардской школе Кеннеди за 2020 год, самые большие кибернаступательные силы мира – это Соединенные Штаты, Великобритания, Россия и Китай.

Британские спецслужбы говорят, что Россия остается самой большой непосредственной угрозой для Запада, но долгосрочное доминирование коммунистического Китая в технологиях создает гораздо большую проблему.

"Мы призываем организации Британии повысить свою устойчивость к кибератакам в ответ на злонамеренные киберинциденты в Украине", – сообщили в Национальном центре кибербезопасности Британии.

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Россия Великобритания кибербезопасность

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