"Білоруськалій" оскаржив рішення Литви достроково розірвати угоду про транзит

Білоруська державна компанія "Білоруськалій", що опинилась під санкціями США, оскаржила рішення уряду Литви про розірвання її довгострокового контракту на транзит литовською залізницею.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Представник Регіонального адміністративного суду Вільнюса підтвердив ЗМІ, що скаргу компанії отримали 28 січня. "Білоруськалій" вимагає скасувати рішення уряду від 12 січня, а також рішення комісії з моніторингу стратегічних галузей, яким контракт залізниці з "Білоруськалієм" визнали загрозою національній безпеці.

12 січня литовський уряд підтвердив цей висновок та постановив, що контракт має бути розірваний з 1 лютого. З цього дня має бути зупинений і транзит білоруських добрив через Литву.

Компанія "Литовські залізниці" підписала договір з "Білоруськалієм" навесні 2018 року, він мав діяти до кінця 2023 року. Відповідно до угоди, через Литву та Клайпедський порт перевозиться близько 11 млн тонн білоруських добрив.

Державний виробник "Білоруськалій" потрапив під санкції Сполучених Штатів у серпні, через рік після спірних президентських виборів, на яких Александр Лукашенко заявив про перемогу. Заборона набула чинності 8 грудня, але білоруський поташ продовжили транспортувати через наявність дійсного контакту і передплати на найближчі місяці.

Ця ситуація викликала суспільний резонанс у Литві, одній із найрішучіших у Європі критиків порушень прав людини в Білорусі; у певний момент допускали навіть відставку уряду.

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