"Беларуськалий" обжаловал решение Литвы расторгнуть соглашение о транзите

Белорусская государственная компания "Беларуськалий", оказавшаяся под санкциями США, обжаловала решение правительства Литвы о расторжении ее долгосрочного контракта на транзит по литовской железной дороге.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Представитель Регионального административного суда Вильнюса подтвердил, что жалобу компании получили 28 января. "Беларуськалий" требует отменить решение правительства от 12 января, а также решение комиссии по мониторингу стратегических отраслей, которым контракт железной дороги с "Беларуськалием" признали угрозой национальной безопасности.

12 января литовское правительство подтвердило этот вывод и постановило, что контракт должен быть расторгнут с 1 февраля. С этого дня должен быть остановлен и транзит белорусских удобрений через Литву.

Компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Беларуськалий" весной 2018 года, он должен действовать до конца 2023 года. Согласно соглашению через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.

Государственный производитель "Беларуськалий" попал под санкции Соединенных Штатов в августе, через год после спорных президентских выборов, на которых Александр Лукашенко заявил о победе. Запрет вступил в силу 8 декабря, но белорусский поташ продолжили транспортировать из-за наличия действующего контракта и предоплаты на ближайшие месяцы.

Эта ситуация вызвала общественный резонанс в Литве, одном из самых решительных в Европе критиков нарушений прав человека в Беларуси; в какой-то момент допускали даже отставку правительства.

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